TRAMVAYDA FELÇ GEÇİREN ADAMI SOKAĞA ATIP YOLLA DEVAM ETTİLER!
Akılalmaz olay Rusya'nın Kirov şehrinde yaşandı. 2 kişi tramvayda felç geçiren adamı kollarından ve bacaklarından tutup yol kenarına bıraktılar. Kimsenin umursamadı adamı 2 kadın kurtardı.
Rusya'nın Novosibirsk Oblastına bağlı Kirov şehrinde hareket halindeki bir tramvay durdu. Kapısı açılan tramvaydan 2 kişi kollarından ve bacaklarından tuttuğu bir kişiyi tramvaydan indirerek yol kenarına bıraktı. Ardından tramvay yoluna devam etti....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Binali Yıldırım, ’Uğur Dündar’A Nasıl Güveneceksiniz?’ Sorusuna Cevap Verdi
- Beşiktaş’Ta Ki Kazada Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırılan İki Kişi Hayatını Kaybetti
- Bakan Kurum Çözemediği Matematik Sorusu İçin Eşinden Yardım Aldı
- Türkiye’Nin Akdeniz Kıyılarına Yılda 12 Bin Ton Plastik Atık Vuruyor
- 28’İnci Kattan Düşen Hukuk Öğrencisinin Ölümünde İntihar Şüphesi!
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Dağ Çileğine Talep Patladı: Kilosu 120 Liradan Satılıyor
- Fenerbahçe, Altınordu’Da Forma Giyen Yusuf Acer’İ Radarına Aldı
- Başakşehir’İn Yıldızları Beşiktaş’Ta Oynamak İçin Avcı’Dan Haber Bekliyor!
- Fenerbahçe, Vedat Muriqi İçin Rizespor’A 3,5 Milyon Euro Teklif Etti
- Barcelona, Fenerbahçe’Nin Gündemindeki Buffon İle İlgilenmediklerini Açıkladı!
DÜNYA HABERLERİ
- Putin: Rusya ’Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’Ndan Çekilecek
- Kulaklıkla Müzik Dinliyordu, Karşıya Geçerken Ambulans Çarptı
- Kadın Doktor Tecavüzden Saldırganının Dilini Kopararak Kurtuldu
- Seri Katil Alman Hemşireye Ömür Boyu Hapis!
- 90 Gün Hapis Cezası Aldı, Mahkeme Binasından Koşarak Firar Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar