Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Medipol Başakşehir yıldızı Emre Belözoğlu Arnavutköy'deki bir balıkçıda buluştu. Koç'un bu buluşmada Emre Belözoğlu'na 1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Tecrübeli ismin takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi. T

Başkan Koç ve Emre, mekanda baş başa bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Koç, geleceğe dair planlarla ilgili Emre ile görüş alışverişinde bulundu ve kendisine futbolcu olarak 1 yıllık sözleşme teklif etti.

Kaynak: haberinburada....