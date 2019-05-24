TRANSFERİ BİTİREN ALİ KOÇ, EMRE BELÖZOĞLU BULUŞMASI!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Medipol Başakşehir yıldızı Emre Belözoğlu Arnavutköy'deki bir balıkçıda buluştu. Koç'un bu buluşmada Emre Belözoğlu'na 1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Tecrübeli ismin takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi. T
Başkan Koç ve Emre, mekanda baş başa bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Koç, geleceğe dair planlarla ilgili Emre ile görüş alışverişinde bulundu ve kendisine futbolcu olarak 1 yıllık sözleşme teklif etti.
Kaynak: haberinburada....
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