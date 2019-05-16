Louisiana Valisi Billy Nungesser, New Orleans'ı ziyaret eden ABD Başkanı'nı, “Trump çorabı“ ile karşılayarak sürpriz yaptı. Trump'ın yüzünün yanı sıra kendine has saçının sarı renkli tüylerle taklit edildiği sıra dışı çorap, ABD Başkanı'nın da ilgisini çekti. Trump parmağıyla çorabı gösterdi, tokalaşırken poz vermeyi ihmal etmedi....



































