Beyaz Saray, Trump'ın 2018 yılına ait gelir beyanını kamuoyuna açıkladı. ABD liderinin geçen yıl elde ettiği gelirin en az 434 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

Beyaz Saray, Trump'ın 2018 yılına ait gelir beyanını kamuoyuna açıkladı ve ABD liderinin geçen yıl elde ettiği gelirin en az 434 milyon dolar olduğu belirlendi.

Kaynak: haberinburada. ....