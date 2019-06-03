TRUMP’IN İNGİLTERE TEMASLARI BAŞLADI
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi'nin daveti üzerine başkent Londra'ya geldi. Trump, 3 günlük ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelecek. İngiltere'ye ilk resmi ziyaretini Trump, siyasilerin boykotunun yanı sıra
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in davetine icabetle başkent Londra'ya geldi. ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump'ı taşıyan özel uçak Stansted Havalimanı'na TSİ 11....
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