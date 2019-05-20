ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada İran'ı tehdit ederek “Savaşmak istiyorsa bu resmen sonu olur. Bir daha ABD'yi tehdit etmeye kalkma“ dedi. ABD konsolosluğunun da yer aldığı Irak'taki Yeşil Bölge'ye füze atılmış, olay sonrası ABD bölgedeki personelini geri çekmişti....



































