ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti kapsamında katıldığı televizyon programıyla yeniden gündeme oturdu. Ülkesinde yaşanan silahlı saldırılarla ilgili soruyu “Londra'da herkesin bıçaklandığını, hastanelerin kan gölüne döndüğü söylendi“ ifadesiyle

İngiltere'de protestolarla karşılanan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de bir televizyon programına konuk oldu. ITV kanalında yayınlanan Good Morning Britain programının sunucusu konuyu ABD'de sıkça yaşanan silahlı saldırılara getirince, Trump bir anda gerildi.

Kaynak: haberinburada....