Galatasaray, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Feghouli ve Onyekuru kaydetti. Bu skorla Cim-Bom 22....



































