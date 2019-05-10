Manken Tülin Şahin, taraftarı olduğu Fenerbahçe tarafından başlatılan “Fener Ol“ kampanyasına destek vererek, “Fener Ol çok duygusal bir kampanya. Koca camiya kenetlendi, herkes elinden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyor.“ ifadelerini kullandı.