CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Twitter'ın dünyada en çok konuşulan konularının yer aldığı Trend Topic listesinde zirvede yer aldı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir süredir sosyal paylaşım ağı Twitter'ın dünya çapında en çok konuşulan konuların yer aldığı Trend Topic (TT) listesinin zirvesinde yer aldı.

Kaynak: haberinburada. ....