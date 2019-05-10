Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan Tuncay Şanlı, sarı lacivertli ekip için oyuncu izliyor.

Bir döneme damgasını vuran, taraftarın 'Yürekten oynuyor' diyerek bağrına bastığı Tuncay Şanlı, şimdi F. Bahçe için futbolcu izliyor. Kulüp televizyonunda takım hakkında değerlendirmeler ve yorum yapan Şanlı, Sarı-Lacivertliler'e layık olabilecek genç futbolcuları süzüyor....



































