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Tunceli Kırsalında Görülen Vaşak Kent Merkezine İndi
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Tunceli kırsalında görülen vaşak kent merkezine indi

TUNCELİ KIRSALINDA GÖRÜLEN VAŞAK KENT MERKEZİNE İNDİ

Tunceli'nin kırsal bölgelerinde sık sık görülen vaşak, bu kez kent merkezinde görüntülendi. Kırmızı listede yer alan vaşak, ilk kez bu kadar yakından kaydedildi.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 16:10
Puan Ver : Tunceli Kırsalında Görülen Vaşak Kent Merkezine İndi(9/10)5

Türkiye'de vaşak popülasyonunun en yoğun olduğu Tunceli'de, daha önce kırsalda görülen vaşak, bu kez kent merkezinde görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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