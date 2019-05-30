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’Tunceli’De Katliam Yapıldı’ Sözleri Sonrası Mhp Ve Hdp’Li Vekiller Arasında Tartışma Çıktı
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’Tunceli’de katliam yapıldı’ sözleri sonrası MHP ve HDP’li vekiller arasında tartışma çıktı

’TUNCELİ’DE KATLİAM YAPILDI’ SÖZLERİ SONRASI MHP VE HDP’Lİ VEKİLLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın “Tunceli'de katliam yapıldı.“ sözlerine tepki gösterdi. Bülbül, “Seyit Rıza feodal bir eşkıyadır, bir teröristtir. Bu hususta biz devletimizin ortaya koymuş olduğu tavrın o gün iti

Tarih : 30 Mayıs 2019, 19:20
Puan Ver : ’Tunceli’De Katliam Yapıldı’ Sözleri Sonrası Mhp Ve Hdp’Li Vekiller Arasında Tartışma Çıktı(9/10)5

TBMM Genel Kurulunda Tunceli tartışması yaşandı. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın 'Tunceli'de katliam yapıldı' sözlerinin ardından MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül söz aldı. Bülbül, “Seyit Rıza feodal bir eşkıyadır, bir teröristtir....

















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