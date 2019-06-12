TUNCELİ’DE PKK’LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 4 ASKER AĞIR YARALI
Tunceli'de, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker ağır yaralandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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