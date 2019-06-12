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TUNCELİ’DE PKK’LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 4 ASKER AĞIR YARALI


Tunceli’de PKK’lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı
Tarih : 12 Haziran 2019, 01:50
Puan Ver : Tunceli’De Pkk’Lı Teröristlerle Çatışma: 4 Asker Ağır Yaralı(10/10)6

Tunceli'de, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker ağır yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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