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Turgut Özal’In Hayali Pençe Harekatı’Yla Gerçek Oldu
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Turgut Özal’ın hayali Pençe Harekatı’yla gerçek oldu

TURGUT ÖZAL’IN HAYALİ PENÇE HAREKATI’YLA GERÇEK OLDU

Pençe Harekatı'nı köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, “Bu bölge merhum Turgut Özal'dan Demirel'e, Ecevit'ten Mesut Yılmaz'a, Tansu Çiller'den Erdoğan'a kadar tüm liderlerin Irak ile müzakerelerinde sürekli masada olan alandı“ dedi.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 13:20
Puan Ver : Turgut Özal’In Hayali Pençe Harekatı’Yla Gerçek Oldu(5/10)1

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik dün başlatılan Pençe Harekatı'nı yazdı. Sarıkaya yazısında, “Bu bölge merhum Turgut Özal'dan Demirel'e, Ecevit'ten Mesut Yılmaz'a, Tansu Çiller'den Erdoğan'a kadar tüm liderlerin Irak ile müzakerelerinde sürekli masada olan alandı“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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