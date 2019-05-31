TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ’NİN İLK YOLCULARI KARS’TA KARANFİLLERLE KARŞILANDI
Ankara'dan ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi yolcuları, Kars Tren Garı'nda sazlı-sözlü, Kafkas ekibinin gösterisi ve karanfille karşılandılar.
Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak çalışması sonucu, Ankara- Kars arasında turizm amaçlı konulan Turistik Doğu Ekspresi ilk yolcuları Kars'a geldi. Kars Tren Garı'nda yolcuları Vali Yardımcısı Serdar Demirhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, kurum ve daire amirleri ile turizmciler ellerinde kırmızı karanfillerle karşıladı.
Kaynak: haberinburada....
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