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Turizm Bakanı’nın eşi, Alişan’ı ti’ye alırken tepki çekti

TURİZM BAKANI’NIN EŞİ, ALİŞAN’I Tİ’YE ALIRKEN TEPKİ ÇEKTİ

Turizm Bakan'nın eşi Pervin Ersoy'un elini öptürdüğü çalışanına 100 dolar verdiği kareyi paylaşması tepki çekti. Ersoy, fotoğrafı Alişan'ın yeğenlerine dolar vermesini ti'ye almak amacıyla paylaştığını söyledi.

Tarih : 05 Haziran 2019, 08:20
Puan Ver : Turizm Bakanı’Nın Eşi, Alişan’I Ti’Ye Alırken Tepki Çekti(6/10)2

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, çalışanına el öptürüp dolar verirken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca tepki çekti. Pervin Ersoy ise, fotoğrafı Alişan'ın yeğenlerine dolar vermesini ti'ye almak amacıyla paylaştığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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