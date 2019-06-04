Türk Hava Yolları dışında birçok uluslararası havayolu şirketinin uçağına da bakım ve onarım hizmeti veren Türk Hava Yolları Teknik A. Ş, çok sayıda personel alımıyla ilgili ilana çıktı. Şirket, aralarında mühendis, uçak bakım teknisyeni ve bilişim uzmanı alımıyla ilgili 14 ilan yayınladı....



































