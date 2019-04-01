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Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek

TÜRK ŞİRKETLER ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN BATARYA TEKNOLOJİSİ ÜRETECEK

Otomotiv sektörünün iki önemli şirketi olan Ecoplas ile Eatron önemli bir iş birliğine imza attı. İki şirket hibrit ve elektrikli araçlara batarya teknolojileri üretecek.

Tarih : 01 Nisan 2019, 13:00
Puan Ver : Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek(7/10)3

Ecoplas ile Eatron, hibrit ve elektrikli araçlara batarya teknolojileri üretmek için iş birliği anlaşması imzaladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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