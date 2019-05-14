Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmaları Türk futbolunun ana gündem maddesini oluşturuyor. Ancak perde arkasında yaşanan bir gelişme futbolseverleri tedirgin edecek cinsten. Buna göre yakın zamanda Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir Türk takımı yer almayacak....



































