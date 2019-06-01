Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Türk ordusuna karşı ABD'nin cezalandırıcı yaptırımlarının etkisine ilişkin duyulan kaygının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da aktarıldığını söyledi.

İngiliz Reuters haber ajansı, Ankara'da Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alınması nedeniyle maruz kalınabilecek ABD yaptırımları ve Batılı müttefiklerle yaşanabilecek daha geniş çaplı bir kırılmadan endişe duyulduğunu yazdı.

Kaynak: haberinburada. ....