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TÜRKİYE, ABD MENŞELİ 22 ÜRÜNDE UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİNİ YARIYA İNDİRDİ


Türkiye, ABD Menşeli 22 Üründe Uygulanan Gümrük Vergisini Yarıya İndirdi
Tarih : 22 Mayıs 2019, 09:20
Puan Ver : Türkiye, Abd Menşeli 22 Üründe Uygulanan Gümrük Vergisini Yarıya İndirdi(9/10)5

Türkiye, ABD'nin geçen hafta Türk çeliği ve alüminyum ürünlerine uyguladığı yüzde 50 ve yüzde 20 ek vergiyi yarıya indirmesinin ardından ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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