Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı tebrik etti.

TFF, 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ı tebrik etti. Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

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