TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN MAÇI İLK 11’LERİ BELLİ OLDU
A Milli Takımımız, Yunanistan'ı 2-1 mağlup ettikten sonra ikinci hazırlık maçında Özbekistan ile Alanya'da karşılaşıyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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