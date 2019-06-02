Iğdır'da çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı, Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk, Uzman Onbaşı Ali Yılmaz ile Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barı