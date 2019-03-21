Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Diyarbakır ve Siirt'teki petrol arama faaliyetlerine ilişkin heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'daki Mermer-1 sahasında, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yapıldığına dikkat çeken Bakan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

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