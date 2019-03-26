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Türkiye’de İlk Kez, Lise Öğrencilerinin Geliştirdiği İnsansı Robot ’RoboTink’ Ziyaretçilerle Buluşacak

TÜRKİYE’DE İLK KEZ, LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GELİŞTİRDİĞİ İNSANSI ROBOT ’ROBOTİNK’ ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Türkiye'de ilk kez lise öğrencileri insan boyutunda robot geliştirdi. RoboTink adı verilen insansı robot, WIN EURASIA 2019'da ziyaretçiler ile buluşacak.

Tarih : 26 Mart 2019, 10:50
Puan Ver : Türkiye’De İlk Kez, Lise Öğrencilerinin Geliştirdiği İnsansı Robot ’Robotink’ Ziyaretçilerle Buluşacak(5/10)1

Dijital dönüşümün en büyük trendlerinin tanıtıldığı WIN EURASIA 2019'da Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink) öğrencileri, Mitsubishi Electric ve İstanbul Teknik Üniversitesi Otomasyon Mühendisliği Bölümü'nün destekleri ile geliştirilen, RoboTink adını verdikleri insansı robotlarını tanıttılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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