Türkiye'de ilk kez lise öğrencileri insan boyutunda robot geliştirdi. RoboTink adı verilen insansı robot, WIN EURASIA 2019'da ziyaretçiler ile buluşacak.

Dijital dönüşümün en büyük trendlerinin tanıtıldığı WIN EURASIA 2019'da Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink) öğrencileri, Mitsubishi Electric ve İstanbul Teknik Üniversitesi Otomasyon Mühendisliği Bölümü'nün destekleri ile geliştirilen, RoboTink adını verdikleri insansı robotlarını tanıttılar.

Kaynak: haberinburada. ....