Libya açıklarında Palau Cumhuriyeti bayraklı 'Elhiblu 1' adlı tanker gemisini kaçıran ve haklarında soruşturma açılan düzensiz göçmenlerden 3'ü, Malta yasalarına göre terör suçlamasıyla yargılanacak.

Libya açıklarında 'Elhiblu 1' adlı tankeri kaçıran ve haklarında soruşturma açılan düzensiz göçmenlerden 3'ü, Malta yasalarına göre, terör suçu kapsamına giren 'gemiyi güç kullanarak ele geçirmek ve mürettebatı tehdit etmek' suçundan yargılanacak.

Kaynak: haberinburada. ....