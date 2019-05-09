Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Reform Eylem Grubu' toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Son günlerde çalışma grubunun oluşturulması ve görevi bakımından bazı görüş alışverişleri oldu ABD'yle. Ve önümüzdeki süreçte karşılıklı teklifleri değerlendirmeye devam edeceğiz....



































