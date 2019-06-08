Türkiye'nin Akdeniz kıyılarındaki plastik atıklar doğal yaşamı tehdit ediyor. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın raporuna göre ülkemizin Akdeniz kıyılarına yılda 12 bin ton plastik atık vuruyor.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından hazırlanan bir rapora göre Akdeniz'e dakikada 33 bin 880 plastik şişeye denk plastik atık karışıyor. Kıyılarına en fazla plastik atık vuran ülkelerin başında İtalya ve ardından yılda 12 bin ton atık ile Türkiye geliyor.

Kaynak: haberinburada....