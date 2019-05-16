Türkiye'nin en büyüğü olacak Yusufeli Barajı'nda gövde inşaatının yüzde 25'i tamamlandı Tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3.

Türkiye'nin en büyüğü olacak Yusufeli Barajı'nda gövde inşaatının yüzde 25'i tamamlandı

Tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3. en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatının yapımında 100 metreye yaklaşıldı

Kaynak: haberinburada. ....