340 beygir gücüyle Türkiye'nin en büyük traktörlerinden birisi olan Same Deutz Fahr firmasının 9340 TTV modeli 1 milyon 780 bin liraya Konyalı çiftçiye satıldı.

Bu yıl Konya'da 17'ncisi düzenlenen Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda Türkiye'nin en büyük traktörlerinden olan 9 serisi bir traktörün satışı yapıldı. Her yıl binlerce katılımcı tarafından ziyaret edilen Konya Tarım Fuarı en yüksek bedelle traktör satışına ev sahipliği yaptı. Same Deutz Fahr firması 340 beygir gücüyle Türkiye'nin en büyük traktörlerinden birisi olan 9340 TTV modeli Konyalı çiftçi Hayati Çimen'e (51) 1 milyon 780 bin liraya satışını gerçekleştirdi....



































