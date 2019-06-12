Arnavutluk, Moldova ve Fransa galibiyetleriyle 3'te 3 yapan Türkiye, deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu. H Grubu'nda oynanan diğer maçlarda ise Fransa, deplasmanda Andorra'yı 4-0, Arnavutluk ise evinde Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Türkiye, Fransa ve İzlanda'nın puanları 9 oldu....



































