Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Otağlı köyünde 5 yaşındaki Çağatay Amanak, sembolik muhtar adaylığı görüntülerinden sonra vaadleriyle de sosyal medyada ilgi odağı oldu. Köy meydanında arkadaşlarıyla beraber köylülere vaatlerini açıklayan Amanak, “Arkadaşlarımdan oy istiyorum, yol yaptıracağım, su getireceğim, yolları parke döşettireceğim, yol yaptıracağım. Çocuklara çikolata ve kitap dağıtacağım“ dedi....



































