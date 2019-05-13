Antalya'da biri kız 2 çocuğu, iş yerine kilitleyip cinsel içerikli video izleterek istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İstismar şüphelisi bu sabah yeniden gözaltına alındı.

Antalya'da biri kız, 2 çocuğu, iş yerine kilitleyip cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakılan M. F. , bu sabah yeniden gözaltına alındı....



































