Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye eski güzeli Amine Gülşe, İstanbul'daki nikah töreninin ardından dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. İşte çok konuşulan düğünden ilk kareler.