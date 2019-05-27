Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil ile alakalı açıklamalarda bulundu. Bir ekosistem ortaya çıkarmak istediklerini istediklerini belirten Varank, “Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu 500 kilometre menzili yakalayacak bir araç üstünde çalışıyor. Bunu sadece otomobil projesi olarak görmüyoruz....



































