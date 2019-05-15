Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği 2019 Yüksek İstişare Konseyi (YİK), Sabancı Center'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan YİK Başkanı Tuncay Özilhan, “31 Mart seçimleri her şeyden önce ülkemiz için önemli bir demokrasi sınavı oldu. İktidar, muhalefet, YSK olmak üzere devlet kurumları bu seçimlerde büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı....



































