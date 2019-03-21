Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bir tuvaletin duvarına bir akademisyenin ismi verilerek “İstemediğim halde vücuduma dokundu“ yazısı yazıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan üniversite öğrencileri, sistematik olarak tacize uğradıklarını ve dava açmaya hazırladı