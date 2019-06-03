Fenerbahçe futbolcu Alper Potuk ile birlikte İstanbul'dan Dalaman'a gidecek olan Tuvana Türkay THY'ye ateş püskürdü. Sevgili Alper Potuk'un uçağı kaçırması sonrasında uçaktan inen ünlü isim daha sonra Instagram'dan THY'yi eleştirdi.

Oyuncu Tuvana Türkay ile 3 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Fenerbahçeli topçu Alper Potuk önceki gece THY ile İstanbul'dan Dalaman'a gideceklerdi. İstanbul Havalimanı'na erken gelen Tuvana Türkay uçağa yalnız bindi. Sevgilisi gecikince uçaktan çıktı....



































