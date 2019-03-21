Kendisini “beyin cerrahı“ olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen Cüneyt Turan hakkında 18 yıla kadar hapis talep edildi.

Konferanslarda, seminerlerde ve ulusal televizyon kanallardaki sağlık programlarında kendisini “beyin sinir ve omurilik cerrahi profesörü“ olarak tanıttığı ortaya çıkınca yakalanıp tutuklanan Cüneyt Turan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Lise mezunu olduğu ve insanlara ilaçlar yazarak maddi manevi olarak dolandırdığı ortaya çıkan sahte profesörün 18 yıla kadar hapsi istendi.

Kaynak: haberinburada....