UEFA, kulüplerin Avrupa kupalarındaki performanslarını dikkate alarak puan güncellemesi yaptı. Açıklanan rakamlara göre Türkiye'nin en başarılı takımı Beşiktaş oldu.

Son 5 yılın Avrupa kupaları maçları dikkate alınarak yapılan puanlandırmaya göre oluşturulan listede Real Madrid zirvede yer alırken onu Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus takip ediyor. UEFA'nın kulüp sıralamasındaki güncellemeye göre ilk 10 sıra bu şekilde oluşurken Türk takımları arasında ise ilginç bir tablo ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada....