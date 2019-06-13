UEFA YENİ TELEVİZYONU AÇIKLADI! ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ’NDE BAZI MAÇLAR ŞİFRESİZ OLACAK
UEFA yeni servisin adının UEFA.tv olacağını duyurdu. Futbolseverlere ise büyük bir müjde verildi. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere tüm UEFA turnuvalarının bazı maçları ücretsiz olarak canlı yayınlanacak
UEFA, yeni canlı yayın ve video izleme programı 'Over The Top' OTT yayın platformunu duyurdu.
Kaynak: haberinburada. ....
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