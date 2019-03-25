FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, Romanya ile Faroe Adaları arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

Halil Umut Meler, Romanya ve Faroe Adaları takımları arasında yarın oynanacak Euro 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasını yönetecek. Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda saat 22:45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak....



































