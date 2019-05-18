Trabzonspor, UEFA tarafından kendilerine üç şart sunulduğunu, bu üç kriterin yerine getirildiği takdirde gelirlerin yüzde 50'sinin kesilmesi kaydıyla Avrupa kupalarına katılabileceklerini duyurdu. Şartlar yerine getirmezse iki sezon içerisinde katılım hak