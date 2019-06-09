AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın “Ortak yayını yönetsin“ dediği gazeteci Uğur Dündar,baskı yapıldığı ve o nedenle moderatörlükten vazgeçtiği iddiasını yalanladı.

Kaynak: haberinburada. ....