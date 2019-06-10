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Uğur Dündar canlı yayından neden çekildi? Yakın arkadaşı Haluk Şahin açıkladı

UĞUR DÜNDAR CANLI YAYINDAN NEDEN ÇEKİLDİ? YAKIN ARKADAŞI HALUK ŞAHİN AÇIKLADI

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki canlı yayında moderatörlük yapması yönündeki teklife ilk başta olumlu yanıt veren daha sonra ise reddeden Uğur Dündar'ın yakın arkadaşı Haluk Şahin, kararın neden değiştiğini yazdı.

Tarih : 10 Haziran 2019, 10:40
Puan Ver : Uğur Dündar Canlı Yayından Neden Çekildi? Yakın Arkadaşı Haluk Şahin Açıkladı(7/10)3

Cumhur İttifakı'nın 23 Haziran İstanbul seçimindeki adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayın için tecrübesi nedeniyle usta gazeteci Uğur Dündar'ı tercih ettiğini açıklamıştı. Dündar ise Yıldırım'ın sözlerine karşılık, “Binali Bey'in dürüstlüğüme duyduğu güvene ve böyle bir sorumluluğu üstlendiğimde adaletin terazisini asla saptırmayacağıma emin olmasına çok teşekkür ederim. ....

















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