UĞUR DÜNDAR, İMAMOĞLU VE YILDIRIM’IN ORTAK YAYINIYLA İLGİLİ KONUŞTU: MODERATÖRLÜK YAPMAMA KARARI ALDIM
Gazeteci Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın canlı yayın buluşması için kendisini tercih etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Dündar, “50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kar
Uğur Dündar,Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın canlı yayın için kendisini tercih etmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum. “ dedi.
Kaynak: haberinburada....
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