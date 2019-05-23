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Ümit Özat’tan Oruç Tutan Futbolcusuna: ’Orucun Telafisi Var Ama Maçın Telafisi Yok’

ÜMİT ÖZAT’TAN ORUÇ TUTAN FUTBOLCUSUNA: ’ORUCUN TELAFİSİ VAR AMA MAÇIN TELAFİSİ YOK’

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Hatayspor'la 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Ümit Özat, Pote'nin oruç tutmasını eleştirdi ve ekledi “Hiçbir şey ekmeğini yediğin yerden önemli değildir“ dedi.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 13:50
Puan Ver : Ümit Özat’Tan Oruç Tutan Futbolcusuna: ’Orucun Telafisi Var Ama Maçın Telafisi Yok’(5/10)1

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Hatayspor'la 0-0 berabere kalan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Ben kötü bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. “ dedi....

















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