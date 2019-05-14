Deri sektörü, sektörün daha nitelikli deri mühendislerine sahip olması için 2019/20 eğitim yılından itibaren deri mühendisliğini tercih edecek başarılı gençlere asgari ücrete varan miktarda burs vermeye hazırlanıyor.

Kaynak: haberinburada. ....